Пожар в Чернобыльской зоне: полиция задержала подозреваемую в поджоге
Об этом сообщает Национальная полиция.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница с. Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не заплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону ", - говорится в сообщении.
Заметим, что для ликвидации пожарные привлекли даже авиацию. Сейчас пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника.
Подозреваемая дает показания следователям.
Помимо того, открытое уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.
- Напомним, накануне на Киевщине, в 50 км от Чернобыля в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 6 га.
- 12 сентября площадь лесного пожара под Чернобылем увеличилась более чем 3 раза.
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