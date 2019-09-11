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Espreso.tvОбществоПод Чернобылем горит лес, пожар тушат самолеты и вертолет

Под Чернобылем горит лес, пожар тушат самолеты и вертолет

На Киевщине, в 50 км от Чернобыля горит лесная подстилка на площади около 6 га вблизи с. Новые Соколы

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

По информации ГСЧС, лес загорелся 11 сентября днем. Пожар охватил около 4 га.

"По состоянию на 17:30 по территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га", - сообщила пресс-служба.

К борьбе с пожаром привлечены 62 человека и 11 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 30 человек личного состава и семь единиц техники, два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Жертв и пострадавших нет.

Северная часть Иванковского района расположена в Чернобыльской зоне отчуждения, село Новые Соколы - на расстоянии более 50 км от Чернобыля.

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