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Espreso.tvОбществоПлощадь лесного пожара под Чернобылем увеличилась более чем в 3 раза

Площадь лесного пожара под Чернобылем увеличилась более чем в 3 раза

12 сентября площадь пожара на территории Дымерского лесничества вблизи села Новые Соколы Киевской области увеличилась до 20 га

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи с. Новые Соколы Иванковского района отдельными очагами на общей площади 20 га", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, около 6 га лесной подстилки горят вблизи с. Новые Соколы еще 14 га - отдельными очагами в Чернобыльской зоне. Огонь местами переходит в верховой пожар.

Стоит отметить, что к тушению пожара привлечены 101 спасатель, два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

 

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