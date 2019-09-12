Площадь лесного пожара под Чернобылем увеличилась более чем в 3 раза

12 сентября, 2019, 16:15

12 сентября площадь пожара на территории Дымерского лесничества вблизи села Новые Соколы Киевской области увеличилась до 20 га

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи с. Новые Соколы Иванковского района отдельными очагами на общей площади 20 га", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, около 6 га лесной подстилки горят вблизи с. Новые Соколы еще 14 га - отдельными очагами в Чернобыльской зоне. Огонь местами переходит в верховой пожар.

Стоит отметить, что к тушению пожара привлечены 101 спасатель, два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.