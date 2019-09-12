Площадь лесного пожара под Чернобылем увеличилась более чем в 3 раза
12 сентября, 2019, 16:15
12 сентября площадь пожара на территории Дымерского лесничества вблизи села Новые Соколы Киевской области увеличилась до 20 га
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
"Продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи с. Новые Соколы Иванковского района отдельными очагами на общей площади 20 га", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, около 6 га лесной подстилки горят вблизи с. Новые Соколы еще 14 га - отдельными очагами в Чернобыльской зоне. Огонь местами переходит в верховой пожар.
Стоит отметить, что к тушению пожара привлечены 101 спасатель, два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.
- Напомним, накануне на Киевщине, в 50 км от Чернобыля в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 6 га.
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви