Освобожденный из заключения Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским на выходе из самолета
12 сентября, 2019, 21:50
12 сентября освобожден пленный Павел Гриб заявил, что не поздоровался с президентом Владимиром Зеленским, потому что не узнал его
Об этом сообщает BBC News Украина.
"К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог журналистам смотреть в глаза", - сказал он.
Гриб добавил, что сожалеет, что так произошло, но он не узнал главу государства.
"Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так произошло", - пояснил Гриб.
- Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
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