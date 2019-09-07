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Espreso.tvОбществоСамолет с украинскими пленниками сел в "Борисполе". ПРЯМОЙ ЭФИР

Самолет с украинскими пленниками сел в "Борисполе". ПРЯМОЙ ЭФИР

В 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь"

Родственники пленных, которые ждут их возвращения, а также первые лица государства, встретили самолет аплодисментами, передает Еспресо.TV .

Это синхронный обмен пленными между Украиной и Россией.

 

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