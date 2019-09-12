НБУ рассматривает возможность перенести введение стандарта IBAN

12 сентября, 2019, 15:18

В Национальном банке Украины рассматривают возможность отсрочки дедлайна перехода на международный номер счета IBAN (International Bank Account Number) до конца года

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод в ходе круглого стола, сообщает "Финансовый клуб" .

"До 1 октября будут проведены финальные встречи. И если будут блокирующие факторы миграции с 1 ноября на полное использование IBAN среди всей банковской системы, включая Госказначейство, банки будут уведомлены, чтобы какие-то действия не начинать оперативно, чтобы успеть до 1 ноября, можно будет успеть до 1 января", - сказал он.

"Сейчас решение не принято, поэтому действует предыдущее постановление, которое предписывает всем с 1 ноября перейти только на IBAN. Вероятность такого перехода на два месяца, продление срока, есть", - резюмировал Сергей Холод.

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