Аваков назначил новых заместителей председателя Нацполиции
12 сентября, 2019, 21:00
12 сентября министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назначил двух новых заместителей главы Национальной полиции - Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе
Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
Согласно приказу Авакова, на бывшую должность Аброськина назначили Евгения Коваля, который до этого возглавлял Департамент внутренней безопасности НПУ. А Максим Цуцкиридзе получил повышение, став заместителем председателя НПУ - начальником Главного следственного управления.
- Напомним, 12 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей председателя Нацполиции - Купранца, Невгада и Аброськина.
- Аброськин будет баллотироваться в мэры Мариуполя.
- Подполковник полиции Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ, решением министра назначен заместителем председателя Национальной полиции - руководителем Главного следственного управления.
- На должность первого заместителя председателя Национальной полиции назначен руководитель уголовной полиции генерала полиции третьего ранга Евгений Коваль, который ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.
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