Аваков назначил новых заместителей председателя Нацполиции

12 сентября, 2019, 21:00

12 сентября министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назначил двух новых заместителей главы Национальной полиции - Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Согласно приказу Авакова, на бывшую должность Аброськина назначили Евгения Коваля, который до этого возглавлял Департамент внутренней безопасности НПУ. А Максим Цуцкиридзе получил повышение, став заместителем председателя НПУ - начальником Главного следственного управления.