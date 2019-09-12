 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАваков назначил новых заместителей председателя Нацполиции

Аваков назначил новых заместителей председателя Нацполиции

12 сентября министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назначил двух новых заместителей главы Национальной полиции - Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Согласно приказу Авакова, на бывшую должность Аброськина назначили Евгения Коваля, который до этого возглавлял Департамент внутренней безопасности НПУ. А Максим Цуцкиридзе получил повышение, став заместителем председателя НПУ - начальником Главного следственного управления.

  • Напомним, 12 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку трех заместителей председателя Нацполиции - Купранца, Невгада и Аброськина.
  • Аброськин будет баллотироваться в мэры Мариуполя.
  • Подполковник полиции Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ, решением министра назначен заместителем председателя Национальной полиции - руководителем Главного следственного управления.
  • На должность первого заместителя председателя Национальной полиции назначен руководитель уголовной полиции генерала полиции третьего ранга Евгений Коваль, который ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать