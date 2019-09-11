Законопроект Зеленского о наказании за незаконное обогащение лишает ответственности Новинского и Левочкина, - Юрчишин

11 сентября, 2019, 12:24

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект Владимира Зеленского об уголовной ответственности за незаконное обогащение в случае, если размер незаконно приобретенных активов превышает 15 тыс. и более (+14,4 млн грн) необлагаемых минимумов доходов граждан

Об этом заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook.

"Коллега из" Голоса "выразила предостережение, что планка наступления уголовной ответственности с 14,5 млн грн (более полумиллиона долларов) выводит из-под ответственности таких подозреваемых как Новинский, Левочкин (сумма претензий 13 млн, странное совпадение, правда?), прокурор Кулик и др. Но это, как и другие вещи вполне можно поправить при подготовке ко второму чтению. Поэтому мы поддержали возвращение статьи о незаконном обогащении ", - говорится в сообщении Юрчишина.

По его словам, партия "Голос" будет убеждать коллег опустить порог уголовной ответственности так, чтобы не потерять дела НАБУ и САП, которые уже начались.

Напомним, 11 сентября Рада приняла за основу возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.