Законопроект Зеленского о наказании за незаконное обогащение лишает ответственности Новинского и Левочкина, - Юрчишин
Об этом заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook.
"Коллега из" Голоса "выразила предостережение, что планка наступления уголовной ответственности с 14,5 млн грн (более полумиллиона долларов) выводит из-под ответственности таких подозреваемых как Новинский, Левочкин (сумма претензий 13 млн, странное совпадение, правда?), прокурор Кулик и др. Но это, как и другие вещи вполне можно поправить при подготовке ко второму чтению. Поэтому мы поддержали возвращение статьи о незаконном обогащении ", - говорится в сообщении Юрчишина.
По его словам, партия "Голос" будет убеждать коллег опустить порог уголовной ответственности так, чтобы не потерять дела НАБУ и САП, которые уже начались.
Напомним, 11 сентября Рада приняла за основу возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.
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