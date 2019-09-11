Рада приняла за основу возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение

11 сентября, 2019, 11:05

Верховная Рада предварительно приняла законопроект президента Володимирв Зеленского о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение и взыскание незаконных активов в пользу государства

Об этом передает Эспрессо.TV

За это решение проголосовали 316 нардепов.

Законопроект обеспечивает привлечение виновных лиц (должностных лиц органов государственной власти или местного самоуправления), которые получили незаконным образом активы в собственность, к уголовной ответственности. Стоимость таких активов в 15000 и более раз (14400000 грн и более, - Ред.) должна превышать необлагаемый минимум доходов граждан.

Незаконные активы в гражданско-процессуальном порядке будут взимать в пользу государства по представлению САП и ГПУ (в случае, если речь идет о незаконных активах работников САП).

Также парламент проголосовал за сокращение наполовину сроков подготовки ко второму чтению (с 14 дней до 7).