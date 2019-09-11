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Espreso.tvОбществоРада приняла за основу возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение

Рада приняла за основу возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение

Верховная Рада предварительно приняла законопроект президента Володимирв Зеленского о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение и взыскание незаконных активов в пользу государства

Об этом передает Эспрессо.TV

За это решение проголосовали 316 нардепов.

Законопроект обеспечивает привлечение виновных лиц (должностных лиц органов государственной власти или местного самоуправления), которые получили незаконным образом активы в собственность, к уголовной ответственности. Стоимость таких активов в 15000 и более раз (14400000 грн и более, - Ред.) должна превышать необлагаемый минимум доходов граждан.

Незаконные активы в гражданско-процессуальном порядке будут взимать в пользу государства по представлению САП и ГПУ (в случае, если речь идет о незаконных активах работников САП).

Также парламент проголосовал за сокращение наполовину сроков подготовки ко второму чтению (с 14 дней до 7).

  • Напомним, что 27 февраля 2019 года Конституционный Суд опубликовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении.

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