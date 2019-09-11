Рада приняла за основу возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение
Об этом передает Эспрессо.TV
За это решение проголосовали 316 нардепов.
Законопроект обеспечивает привлечение виновных лиц (должностных лиц органов государственной власти или местного самоуправления), которые получили незаконным образом активы в собственность, к уголовной ответственности. Стоимость таких активов в 15000 и более раз (14400000 грн и более, - Ред.) должна превышать необлагаемый минимум доходов граждан.
Незаконные активы в гражданско-процессуальном порядке будут взимать в пользу государства по представлению САП и ГПУ (в случае, если речь идет о незаконных активах работников САП).
Также парламент проголосовал за сокращение наполовину сроков подготовки ко второму чтению (с 14 дней до 7).
- Напомним, что 27 февраля 2019 года Конституционный Суд опубликовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-