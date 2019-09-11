Взрывы в Калиновке: пожар на военных складах ликвидирован

11 сентября, 2019, 17:20

Пожарные ликвидировали пожар на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновском районе Винницкой области

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

11 сентября в 11:25 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил Украины, расположенного на территории Калиновского района Винницкой области.

"По прибытию было установлено, что горит сухая трава на ориентировочной площади в 1,5 га. Существует угроза перехода огня на склады с боеприпасами. Уже в 13:17 пожар был локализован, а в 15:15 - ликвидирован", - отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работало от ГСЧС 112 человек и 26 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.