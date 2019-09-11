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Espreso.tvОбществоВзрывы в Калиновке: пожар на военных складах ликвидирован

Взрывы в Калиновке: пожар на военных складах ликвидирован

Пожарные ликвидировали пожар на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновском районе Винницкой области

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

11 сентября в 11:25 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил Украины, расположенного на территории Калиновского района Винницкой области.

"По прибытию было установлено, что горит сухая трава на ориентировочной площади в 1,5 га. Существует угроза перехода огня на склады с боеприпасами. Уже в 13:17 пожар был локализован, а в 15:15 - ликвидирован", - отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работало от ГСЧС 112 человек и 26 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

  • 11 сентября появилась информация о том, что на складах Министерства обороны Украины в Калиновке в Винницкой области произошли 4 взрыва, предварительно пострадавших нет.
  • В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.
  • Эвакуации в Калиновке Винницкой области из-за пожара на территории военных складов не будет, ситуация контролируемая
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