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Espreso.tvОбществоВагоны поезда 4 столиц в августе были заполнены на 85%

Вагоны поезда 4 столиц в августе были заполнены на 85%


фото: hromadske.ua
По состоянию на август 2019 года поезд "Четыре столицы" №31 / 32 Киев-Рига был заполнен уже на более 85%, тогда как в мае этот показатель составлял 64%

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своем сайте.

"Если в мае 2019 года поезд курсировал составом из восьми вагонов с населенностью 64%, то в августе этого года в состав поезда было включено 10 вагонов, а населенность составляла более 85%", - отмечается в сообщении.

Всего за период с конца сентября прошлого до начала сентября текущего года поездом Киев-Рига путешествовали 25,4 тыс. пассажиров. В среднем выкупалось 57% мест.

"После запуска поезда в "Укрзализныце" проанализировали спрос на перевозки по этому направлению и по результатам исследований включили в состав поезда три плацкартных вагона. Сегодня на них реализуется 95-100% билетов", - отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в "Укрзализныце", среди преимуществ этого поезда - модернизированные пассажирские вагоны и удобное время курсирования. Кроме того, таможенные процедуры осуществляются на станции Киев-Пассажирский, что значительно улучшает комфорт пассажиров.

 

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