Вагоны поезда 4 столиц в августе были заполнены на 85%
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своем сайте.
"Если в мае 2019 года поезд курсировал составом из восьми вагонов с населенностью 64%, то в августе этого года в состав поезда было включено 10 вагонов, а населенность составляла более 85%", - отмечается в сообщении.
Всего за период с конца сентября прошлого до начала сентября текущего года поездом Киев-Рига путешествовали 25,4 тыс. пассажиров. В среднем выкупалось 57% мест.
"После запуска поезда в "Укрзализныце" проанализировали спрос на перевозки по этому направлению и по результатам исследований включили в состав поезда три плацкартных вагона. Сегодня на них реализуется 95-100% билетов", - отметили в пресс-службе.
Как подчеркнули в "Укрзализныце", среди преимуществ этого поезда - модернизированные пассажирские вагоны и удобное время курсирования. Кроме того, таможенные процедуры осуществляются на станции Киев-Пассажирский, что значительно улучшает комфорт пассажиров.
-
Напомним, 28 сентября "поезд четырех столиц" отправился в первый рейс.
-
Предполагается, что стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн (59 евро), продолжительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ.
-
Заполняемость вагонов поезда "четырех столиц" по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига в декабре составляла около 40% .
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-