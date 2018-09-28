Поезд "четырех столиц" отправился в первый рейс
28 сентября, 2018, 16:07
Поезд отправился с Киевского вокзала в 14:07 и прибудет в Ригу на следующий день в 09:05
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на странице в Facebook.
"Только что отправили в первый рейс поезд четырех столиц! Счастливого пути!", - написал он.
Это первый поезд Укрзализныци, брендированный обновленным логотипом "УЗ", который отправляется в Европу.
- Напомним, что поезд "четырех столиц" №31 / 32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться из Киева в два часа дня и прибудет в Минск в 23:35, в Вильнюс - в 00:25, в Ригу - в 09:05 .
- Ранее отмечалось, что стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн (59 евро), продолжительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ.
- 27 сентября "Укрзализныця" в рамках презентации нового логотипа показала журналистам, как выглядит поезд "четырех столиц".
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