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Поезд "четырех столиц" отправился в первый рейс

Поезд отправился с Киевского вокзала в 14:07 и прибудет в Ригу на следующий день в 09:05

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на странице в Facebook.

"Только что отправили в первый рейс поезд четырех столиц! Счастливого пути!", - написал он.

Это первый поезд Укрзализныци, брендированный обновленным логотипом "УЗ", который отправляется в Европу.

  • Напомним, что поезд "четырех столиц" №31 / 32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться из Киева в два часа дня и прибудет в Минск в 23:35, в Вильнюс - в 00:25, в Ригу - в 09:05 .
  • Ранее отмечалось, что стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн (59 евро), продолжительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ.
  • 27 сентября "Укрзализныця" в рамках презентации нового логотипа показала журналистам, как выглядит поезд "четырех столиц".
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