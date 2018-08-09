Появился график движения поезда четырех столиц из Киева в Ригу

9 августа, 2018, 15:23

Поезд четырех столиц из Киева через Минск и Вильнюс в Ригу отправится в первый рейс 28 сентября 2018 года и будет курсировать еженедельно

Об этом сообщил в Facebook и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Страны Балтии становятся ближе. Поезд в Ригу через Минск и Вильнюс начнет курсировать еженедельно уже в сентябре. За 19 часов в пути можно побывать в 4 столицах Европы. В составе поезда будет 10 вагонов купе и 1 - класса люкс. Уже готовим и новую ливрею. Чтобы издалека было видно украинские вагоны. Сейчас окончательно согласовываем стоимость билетов с железнодорожными администрациями Беларуси, Литвы и Латвии. О цене сообщим позже, она будет демократичной ", - написал Кравцов.

Из Киева поезд будет отправляться в 14:07 и прибывать в Ригу на следующий день в 09:05. Из Риги будет отправляться в 11:10 и прибывать в Киев утром в 6:42. При курсировании в направлении Риги поезд будет делать остановки в 23:35 в Минске и в 00:25 в Вильнюсе. При курсировании в направлении Киева - в 15:48 в Вильнюсе и в 20:17 в Минске.

Кроме того, поезд будет останавливаться на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.

В составе поезда будет курсировать 10 вагонов, из них 9 купе и 1 класса люкс. В 6 вагонах купе будут разделены на мужские и женские.