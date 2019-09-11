Суд обязал ГБР начать досудебное следствие против Портнова

11 сентября, 2019, 12:31

Шевченковский суд обязал ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении экс-заместителем главы АП Андреем Портновым уголовных преступлений

Об этом сообщила Татьяна Чорновил в Facebook со ссылкой на постановление суда.

"Речь идет о преступных действиях Портнова в должности заместителя руководителя Администрации Президента Януковича. В ГБР трижды (в частности, лично руководитель Роман Труба) отказывали мне начать досудебное расследование", - пояснила она.

Напомним, 2 сентября Татьяна Черновол сообщила, что Государственное бюро расследований отказалось вносить в Единый реестр досудебных расследований заявления про экс-заместителя главы АП при Януковиче Андрея Портнова.

В частности, по словам Чорновил, Портнов узурпировал власть.