"Труба испуган и зависим": ГБР отказалось регистрировать производства против Портнова, - Черновол

2 сентября, 2019, 14:21

Государственное бюро расследований отказалось вносить в Единый реестр досудебных расследований заявления в отношении экс-заместителя главы АП Андрея Портнова

Об этом Татьяна Черновол сообщила в Facebook.

"Руководитель ГБР Роман Труба отказался внести в ЕРДР мои заявления о преступлениях Портнова. Хотя отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается (ч. 4 ст. 214 УПК Украины)", - говорится в ее сообщении.

Черновол отметила, что во время личной встречи Труба рассказывал, что ГБР нарушило "целый букет политичнозамовних уголовных дел по заявлениям самого Портнова, так как не могло отказать согласно УПК".

"На этой встрече я сообщила Трубе, что готовлю заявления о преступлениях Портнова. Он мне гарантировал, что возбудит уголовные дела и проверит изложенные факты. Мои заявления касались" узурпации власти "Портновым и его злоупотребления на государственной должности в интересах коммерческой структури.Однак, как оказалось, Труба настолько испуган и зависим от Портнова, что я получила два отказа ", - добавила она.