Люди Портнова финансировали президентскую кампанию Зеленского, - Чорновол
Об этом заявила Татьяна Черновол под стенами Государственного бюро расследований, передает Еспресо.TV
"Одна из моих заявлений против Портнова - узурпация власти. Можно посмотреть в предвыборном фонде Зеленского и увидеть, что он наполнялся людьми, которые подчинены Портнову. Это его помощники, которые были подчиненными ему, юристы в юридических фирмах Портнова - они перечисляли средства Зеленскому", - заявила Чорновол.
По ее мнению, в результате этого возможного финансирования, Зеленский пролоббировал и обеспечил возвращение Андрея Портнова в Украину.
"Благодаря этим услугам Зеленский также назначил людей Портнова на высокие государственные должности. В частности, юриста Андрея Богдана на должность главы Офиса президента. Это говорит о том, что Портнов смог узурпировать власть", - добавила Чорновол.
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