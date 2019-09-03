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Espreso.tvОбществоЛюди Портнова финансировали президентскую кампанию Зеленского, - Чорновол

Люди Портнова финансировали президентскую кампанию Зеленского, - Чорновол

Люди, связанные с экс-заместителем главы АП Андреем Портновым, могли финансировать президентскую кампанию Владимира Зеленского

Об этом заявила Татьяна Черновол под стенами Государственного бюро расследований, передает Еспресо.TV

"Одна из моих заявлений против Портнова - узурпация власти. Можно посмотреть в предвыборном фонде Зеленского и увидеть, что он наполнялся людьми, которые подчинены Портнову. Это его помощники, которые были подчиненными ему, юристы в юридических фирмах Портнова - они перечисляли средства Зеленскому", - заявила Чорновол.

По ее мнению, в результате этого возможного финансирования, Зеленский пролоббировал и обеспечил возвращение Андрея Портнова в Украину.

"Благодаря этим услугам Зеленский также назначил людей Портнова на высокие государственные должности. В частности, юриста Андрея Богдана на должность главы Офиса президента. Это говорит о том, что Портнов смог узурпировать власть", - добавила Чорновол.

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