Стефанчук ответил относительно обоснованности представления Зеленского на увольнение ЦИК

11 сентября, 2019, 16:32

Представитель президента в ВР считает, что обоснованность - это оценочная категория, поэтому каждый сам принимает решение об обоснованности

Об этом Руслан Стефанчук сказал журналистам, передает Еспресо.TV .

Отвечая на вопрос, является лиобоснованным представление Владимира Зеленского о роспуске ЦИК, он отметил: "Чтобы сократить время, Зеленский сделал обоснованное представление, которое раздал вам всем (журналистам - ред.), оно на 5-6 страницах, там обоснованность по каждому решению суда. Вы можете с этим ознакомиться и дойти до собственного решения, насколько оно обосновано. Сущность обоснованности - это оценочная категория, которая не имеет четких вопросов в национальном законодательстве. Поэтому каждый сам принимает решение относительно обоснованности ".

Стефанчук также отметил, что является сторонником институционального подхода в формировании независимых институтов.

"Но мне кажется, что приведенные факты в данном представлении определяют одно: иногда независимость объективных институтов должна сопровождаться независимостью субъектов, которые там находятся. Поэтому еще раз подчеркиваю, я глубоко убежден, что представление, внесенное президентом, является обоснованным, и президент вносит просьбу удовлетворить его ", - добавил он.