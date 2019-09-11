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Espreso.tvОбществоСтефанчук ответил относительно обоснованности представления Зеленского на увольнение ЦИК

Стефанчук ответил относительно обоснованности представления Зеленского на увольнение ЦИК

Представитель президента в ВР считает, что обоснованность - это оценочная категория, поэтому каждый сам принимает решение об обоснованности

Об этом Руслан Стефанчук сказал журналистам, передает Еспресо.TV .

Отвечая на вопрос, является  лиобоснованным представление Владимира Зеленского о роспуске ЦИК, он отметил: "Чтобы сократить время, Зеленский сделал обоснованное представление, которое раздал вам всем (журналистам - ред.), оно на 5-6 страницах, там обоснованность по каждому решению суда. Вы можете с этим ознакомиться и дойти до собственного решения, насколько оно обосновано. Сущность обоснованности - это оценочная категория, которая не имеет четких вопросов в национальном законодательстве. Поэтому каждый сам принимает решение относительно обоснованности ".

Стефанчук также отметил, что является сторонником институционального подхода в формировании независимых институтов.

"Но мне кажется, что приведенные факты в данном представлении определяют одно: иногда независимость объективных институтов должна сопровождаться независимостью субъектов, которые там находятся. Поэтому еще раз подчеркиваю, я глубоко убежден, что представление, внесенное президентом, является обоснованным, и президент вносит просьбу удовлетворить его ", - добавил он.

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