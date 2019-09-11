"Слуга народа" разъяснила желание Зеленского разогнать ЦИК

11 сентября, 2019, 10:30

Представление президента Владимира Зеленского о роспуске Центризбиркома мотивировано необъективностью и предвзятостью ЦИК

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Алина Загоруйко во время брифинга, передает Еспресо.TV

Отмечается, что мотивацию президента можно разделить на 4 блока:

Из-за решения, действия или бездеятельность ЦИК в регистрации кандидатов в нардепы: при регистрации ЦИК была предвзятая и действовала вопреки принципам, которые определены избирательным законодательством. 28 решений ЦИК были судами отменены, а действия признаны противоправными. Необъективность и предвзятость ЦИК по определению сведений в автобиографии кандидатов. ЦИК отходила от объективности, мотивируя, что у них недостаточно полномочий для проверки тех или иных сведений. Субъекты избирательного процесса шли в суд, отстаивали право и решения ЦИК были отменены. После этого ЦИК находила возможность урегулировать вопрос и выяснить, имеет ли кандидат соответствующую партийность или нет. 169 округ: неодинаковая практика применения законодательства. Существовали одинаковые основания отмены регистрации кандидатов, но в одном случае принимали одно решение, а в вопросе другого кандидата - например, Куницкого от "Слуги народа" - принимали диаметрально противоположное решение и отменяли регистрацию. 198 и 210 округа: неодинаковое применение закона: в 210 округе ЦИК действовала по одному принципу, а по 198 округу принимала другое решение, когда еще шло рассмотрение дел. Протоколы об установлении результатов были отменены, а в одном из решений судов прописано, что ЦИК не выполнила решения судов.

По словам Загоруйко, Большая Палата Верховного Суда оставила решение первой инстанции без изменений: решением суда признано бездействие ЦИК по установлению результатов в 198 округе.

"Избирательный процесс закончился в Украине, есть один округ, где результаты не установлены", - пояснила она.

В соответствии со статьей 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, по закону, должна принять не менее 2/3 от ее конституционного состава.