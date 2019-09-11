Скандальный британский тяжеловес Фьюри написал автобиографию
Об этом боксер сообщил y instagram.
Известный скандальный британский боксер Тайсон Фьюри анонсировал выход автобиографической книги, презентация состоится 14 ноября. Боксер признался, что откроет все подробности своей жизни, и надеется, что книга станет мотивацией для других.
"Я тяжело работал над этим в течение долгого времени ... секрет раскрыт! Моя полная, жесткая и честная автобиография "За маской" выходит 14 ноября. Я рассказал о ВСЕМ: мое воспитание, моя семья, мои бои, моя вера, моя депрессия, алкоголь и наркотики, мое возвращение, об Уайлдера и будущем! Это история больше, чем просто бокс, она о возвращении из края. Если я смог это сделать, то и вы сможете ", - признался британский чемпион.
Фьюри является экс-чемпионом мира в тяжелой весовой категории, по версиям WBO, WBA и IBO. В 2015 году боксер победил украинского чемпиона Владимира Кличко.
"I've been working hard on this for a long time ... the secret's out! My full and brutally honest autobiography BEHIND THE MASK is out November 14th . I've spoken about EVERYTHING: my upbringing, my family, my fights, my faith, my depression, the drink & drugs, my comeback, the weight loss, Wilder and the future! It's a story bigger than boxing, about coming back from the brink. If I can do it, so can you! Pre-order now! Signed copies from Waterstones: LINK IN BIO AND ON HIGHLIGHTS
- 9 сентября, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что способен победить Александра Усика "одной рукой" .
- 16 июня Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца техническим нокаутом во втором раунде.
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