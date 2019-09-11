Скандальный британский тяжеловес Фьюри написал автобиографию

11 сентября, 2019, 17:36

Британский боксер Тайсон Фьюри анонсировал выход автобиографии под названием "За маской"

Об этом боксер сообщил y instagram.

Известный скандальный британский боксер Тайсон Фьюри анонсировал выход автобиографической книги, презентация состоится 14 ноября. Боксер признался, что откроет все подробности своей жизни, и надеется, что книга станет мотивацией для других.

"Я тяжело работал над этим в течение долгого времени ... секрет раскрыт! Моя полная, жесткая и честная автобиография "За маской" выходит 14 ноября. Я рассказал о ВСЕМ: мое воспитание, моя семья, мои бои, моя вера, моя депрессия, алкоголь и наркотики, мое возвращение, об Уайлдера и будущем! Это история больше, чем просто бокс, она о возвращении из края. Если я смог это сделать, то и вы сможете ", - признался британский чемпион.

Фьюри является экс-чемпионом мира в тяжелой весовой категории, по версиям WBO, WBA и IBO. В 2015 году боксер победил украинского чемпиона Владимира Кличко.