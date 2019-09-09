9 сентября, 2019, 15:22

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что способен победить Александра Усика "одной рукой"

Об этом сообщает BoxingScene.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как относится к украинскому боксеру Александру Усику, который вскоре, 12 октября, дебютирует в тяжелом весе против Тайрона Спонга.

"Не думаю об Усике, честно говоря. Его нет в моих мыслях. Я победил бы Усика одной рукой, а другую пусть привяжут за спину. Я позволил бы вам выбрать руку для битвы с ним - левую или правую. В любой в любом случае я положу его с пожеланиями спокойной ночи", - заявил Фьюри.

14 сентября Фьюри встретится со шведским боксером Отто Валлином, у которого 20 боев без поражений, 13 из которых нокаутом.