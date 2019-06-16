Фьюри нокаутировал Шварца во втором раунде. Видео

16 июня, 2019, 10:51

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца техническим нокаутом во втором раунде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Лас-Вегасе (США) экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри встречался с Томом Шварцем из Германии.

Фьюри одержал уверенную победу техническим нокаутом во втором раунде. Рефери был вынужден остановить поединок после того, как британец зажал немца у канатов.