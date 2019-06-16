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Espreso.tvСпортФьюри нокаутировал Шварца во втором раунде. Видео

Фьюри нокаутировал Шварца во втором раунде. Видео


фото: REUTERS
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца техническим нокаутом во втором раунде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Лас-Вегасе (США) экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри встречался с Томом Шварцем из Германии.

Фьюри одержал уверенную победу техническим нокаутом во втором раунде. Рефери был вынужден остановить поединок после того, как британец зажал немца у канатов.

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