Фьюри нокаутировал Шварца во втором раунде. Видео
16 июня, 2019, 10:51
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца техническим нокаутом во втором раунде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Лас-Вегасе (США) экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри встречался с Томом Шварцем из Германии.
Фьюри одержал уверенную победу техническим нокаутом во втором раунде. Рефери был вынужден остановить поединок после того, как британец зажал немца у канатов.
- Британский тяжеловес Тайсон Фьюри превратил дуэль взглядов перед боем с немцем Томом Шварцем в шоу и пытался поцеловать соперника.
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