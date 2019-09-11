Прокуратура открыла производство из-за взрывов на арсенале под Калиновкой

11 сентября, 2019, 22:00

11 сентября военная прокуратура открыла производство по факту халатного отношения к военной службе в связи со взрывами снарядов на военной базе в Калиновке

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (" Небрежное отношение к военной службе ")" , - говорится e сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время военные прокуроры проводят неотложные следственные действия, осмотр места происшествия с привлечением специалистов и опрос свидетелей.

Предварительно установлено, что около 11 час 40 мин 11 сентября на технической территории 48 арсенала, расположенного в пгт. Калиновка Винницкой области, в районе открытой площадки, состоялось около шести взрывов боеприпасов, подлежащих утилизации. Возможная причина - возгорание сухой травы, в результате чего произошла поочередная детонация отдельных боеприпасов, которые лежали на земле.

Все версии и действия должностных лиц воинской части проверяются.

Стоит отметить, что на этой территории не завершили работы по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы в площадок хранения боеприпасов составляло около 150-200 метров.