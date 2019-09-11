Премьер Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским
Об этом он заявил во время брифинга после заседания правительства, передает Еспресо.TV
Журналистка спросила о миссии МВФ, которая прибыла в Украину, и его планах, а также о чем разговаривали на встрече с олигархом Коломойским.
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"Коллеги, я бы хотел подчеркнуть формат таких встреч: призываю вас обсуждать те темы, которые мы поднимаем по итогам заседания. Это не регулярное еженедельное интервью. Я прокомментирую те факты, которые буду считать необходимым комментировать в интервью, в отдельных выступлениях. Относительно МВФ: говорить о результатах еще рано, миссия только приехала, готовим и начинаем переговоры, которые продлятся до 24 сентября ", - сказал Гончарук.
Напомним, 10 сентября Коломойский пришел в ОПУ и провел встречу с Зеленским, на которой присутствовал глава правительства.
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