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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Зачем Зеленскому "сигналить" Коломойским

Виталий Портников: Зачем Зеленскому "сигналить" Коломойским

Фотография со встречи Владимира Зеленского и окружения президента с олигархом Игорем Коломойским произвела настоящий фурор в социальных сетях

 И в самом деле! Зачем теперь нужны журналисты-расследователи, которые дежурят у резиденции президента, чтобы разоблачить связи главы государства с олигархическими кланами! Зеленский обо всем рассказывает сам, с удовольствием. Он может не стыдиться просто потому, что изменения произошли прежде всего в сознании его сограждан.

Если еще несколько месяцев назад визит Коломойского в администрацию президента страны стал бы прекрасным доказательством связи главы государства с олигархическими кланами, то сегодня визит Коломойского в офис президента – доказательство конструктивного взаимодействия главы государства с крупными бизнесменами. Президент ищет возможности снизить тарифы, ура-ура!

Нечто подобное происходило и в России, когда Ельцина заменил Путин. К первому российскому президенту предъявлялись серьезные претензии за союз с олигархами. Но когда с олигархами стал взаимодействовать Путин, граждане и СМИ послушно повторяли мантру о их "равноудаленности" от престола. Так Россия и превратилась в страну, где интересы власти, государственных корпораций и олигархического бизнеса – фундамент репрессивной системы и залог ее выживания.

Впрочем, я далек от мысли, что фотография встречи в офисе президента рассчитана на внутреннее потребление. Украинцы, которые после президентских и парламентских выборов 2019 года превратились из субъекта в объект политики, вряд ли что-то могут изменить – с кем бы президент не встречался в своем кабинете, какие решения он бы не принимал. Такие снимки – сигнал прежде всего внешним игрокам. И можно понять заинтересованность Игоря Коломойского. И в Москве, и в Вашингтоне увидят масштабы его влияния на власть и самое главное – оценят, что он может эти масштабы демонстрировать, причем не с помощью как бы случайных, неизвестно откуда взявшихся иллюстраций, а с помощью официальных сообщений президентского офиса.

Не знаю, хотели ли добиться именно этого участники снимка, но на этой фотографии видно все. И отнюдь не только то, как уверенно чувствует себя Коломойский. Понятно, что в современной Украине премьер-министр с его объемом конституционных полномочий – просто чиновник, которого вместе с министром энергетики вызывают на встречу  с олигархом. И это тоже позволит внешним игрокам сделать вывод – по принципиальным вопросам с премьером и всеми этими прекрасными министрами-либералами разговаривать не о чем. Говорить нужно с теми, кто по правую и левую руки президента – Коломойским и Богданом, если они до вас не снизойдут – с Шефиром. А они уже скажут премьеру и министрам, как им жить. И это еще хорошо, потому что положение тех, кого на эту встречу позвали и сфотографировали, гораздо прочнее, чем тех, кого на встрече нет.

Это и есть типичное феодальное правление постсоветского типа – скучающий монарх, который хотел бы сниматься в кино, но пока что вынужден доигрывать старую роль во время поездок по областным и районным центрам. Фаворит, уверенный, что он кардинал Ришелье. Регент, которому не интересны никакие кардиналы. Добрый дядюшка, который пытается спасти нашего монарха от самовластия фаворита и регента. Услужливые царедворцы вокруг.

Народ безмолвствует. Пока что.

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