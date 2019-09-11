Правительство назначило еще двух заместителей министру экономики Милованову
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
К команде министерства присоединились:
Светлана Панаиотиди в должности будет заниматься вопросами внедрения антимонопольных политик и развития сектора обороны и безопасности. Была государственной уполномоченной в Антимонопольном комитете Украины.
Дмитрий Романович является экспертом в области инвестиций, бизнес-климата, дерегуляции экономики, развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Работал проектным менеджером реформы "Дерегуляция" в Национальном совете реформ. В 2017-2018 годах был участником Ukrainian Emerging Leaders Program в университете Stanford. В 2018-2019 годах в должности старшего консультанта в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).
- Напомним, 9 сентября правительство назначило трех заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
- Ранее новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал, что Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединились в единое ведомство.
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