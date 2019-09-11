Правительство назначило еще двух заместителей министру экономики Милованову

11 сентября, 2019, 16:59

11 сентября Кабинет Министров Украины назначил еще двух заместителей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

К команде министерства присоединились:

Светлана Панаиотиди в должности будет заниматься вопросами внедрения антимонопольных политик и развития сектора обороны и безопасности. Была государственной уполномоченной в Антимонопольном комитете Украины.

Дмитрий Романович является экспертом в области инвестиций, бизнес-климата, дерегуляции экономики, развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Работал проектным менеджером реформы "Дерегуляция" в Национальном совете реформ. В 2017-2018 годах был участником Ukrainian Emerging Leaders Program в университете Stanford. В 2018-2019 годах в должности старшего консультанта в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).