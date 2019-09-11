Новая руководительница Еврокомиссии хочет ускорить ассоциацию с Украиной
Об этом сообщает BBJ.
По словам главы Еврокомиссии, кроме соглашения об ассоциации, также нужно будет в ускоренном режиме реализовать создание всеобъемлющих зон свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдовой.
Кроме того, она заявляет, что Ласло Троксаному надо будет также стремиться к углублению отраслевого сотрудничества с этими странами.
Отметим, что вопрос расширения, в том числе программы сотрудничества и помощи Украине, в новом составе Еврокомиссии, которая начнет работать в ноябре 2019 года, будет управлять кандидат от Венгрии Ласло Троксаний.
Ранее сообщалось, что 10 сентября Урсула фон дер Ляйен предложила новый состав Европейской комиссии. Сообщается, что в Еврокомиссии будет 8 вице-президентов, а также 18 членов комиссии.
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