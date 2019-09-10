Урсула фон дер Ляйен официально представила новый состав Еврокомиссии

10 сентября, 2019, 16:08

Следующая руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября в Брюсселе огласила список будущих еврокомиссаров и заявила, что будет работать с девятью вице-президентами

Об этом сообщает Европейская правда.

Вице-президентом, который будет отвечать за достижение экологических целей ЕС и заниматься климатической политикой, будет нидерландский социал-демократ Франс Тиммерманс.

Тиммерманс будет контролировать комиссаров по вопросам сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта, энергетики, сплоченности и реформ, окружающей среды и океанов.

Представитель либералов, датчанка Маргрете Вестагер будет вице-президентом по вопросам цифровой экономики и еврокомиссаром по вопросам конкуренции. Она будет работать с комиссарами по вопросам внутреннего рынка, инноваций и молодежи, транспорта, энергетики, рабочих мест, здравоохранения и правосудия.

Вице-президентом по вопросам "экономики, работающей для людей" будет Валдис Домбровскис, заявила фон дер Ляйен. Он будет комиссаром по вопросам финансовых услуг.

Француженка Сильви Гулар будет отвечать за промышленную политику, единый цифровой рынок и новый Генеральный директорат по вопросам обороны, промышленности и космоса.

Сфера верховенства права делится на двоих: представительница Чехии Вера Юрова будет вице-президентом по вопросам ценностей и прозрачности, а бельгиец Дидье Рейндерс - уполномоченным по вопросам правосудия.

Испанец Жосеф Боррель получает должности вице-президента и высокого представителя по вопросам общей внешней политики и политики безопасности, а хорватка Дубравка Шуица будет вице-президентом по вопросам демократии и демографии. Маргаритис Схинас будет еще одним вице-президентом и будет отвечать за "защиту нашего европейского образа жизни".

Комиссаром по вопросам окружающей среды и океанов будет Виргиниюс Синкявичюс. Представник Ирландии Фил Хоган получает работу комиссара по вопросам торговли, Мария Габриэль от Болгарии получает инновации и молодежь. Элиза Феррейра будет отвечать за сплоченность и реформы.

Румынка Рована Плумб будет уполномоченным по вопросам транспорта, Марош Шефчович (Словакия) - межведомственные отношения и предвидения. Кадре Симсон от Эстонии будет назначенным комиссаром по вопросам энергетики.

Йоханнес Хан (Австрия) будет руководить "Бюджетом и администрацией" и отчитываться непосредственно перед президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Паоло Джентилони (Италия), бывший премьер-министр Италии и министр иностранных дел, поделится своим огромным опытом в области экономики.

Стелла Кириакидес от Кипра будет комиссаром по вопросам здоровья, Ютта Урпилайнен (Финляндия) возьмет на себя ответственность за международное партнерство, а Ласло Трочани, кандидат от Венгрии, станет комиссаром по добрососедству и расширению.

Николя Шмит (Люксембург) будет отвечать за рабочие места. Хелена Далли (Мальта) станет комиссаром по вопросам социального равенства, Януш Войцеховский (Польша) будет отвечать за сельское хозяйство. Словенский представитель Янез Ленарчич получает портфель "Кризисный менеджмент". Ильва Йохансон (Швеция) будет комиссаром по внутренним делам.

Теперь Совет ЕС должен утвердить этот список в соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском Союзе, после чего список будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Затем Европейский парламент должен дать свое согласие на состав всей комиссии, включая президента и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. Этому предшествуют слушания будущих комиссаров в соответствующих парламентских комитетах. Как только Европейский парламент дает свое согласие, Европейский совет официально назначает Европейскую комиссию в соответствии со статьей 17 Договора о ЕС.