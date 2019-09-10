За расширение ЕС и отношения с Украиной в новой Еврокомиссии будет отвечать соратник Орбана
Об этом объявила следующая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе новый состав ЕК, сообщает Еспресо.TV .
Трочани был министром юстиции правительства Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые вызвали судебные иски Европейской комиссии против Венгрии, сообщает Европейская правда.
Он, в частности, стоял за законами, криминализующими помощь беженцам в Венгрии, создание венгерских лагерей для искателей убежища. Трочани также причастен к мероприятиям, которые привели к тому, что Центральноевропейский университет был вынужден покинуть Будапешт.
"Портфель расширения и соседства дали венгру Ласло Трочани. Противоречиво", - написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
enlargement and neighbourhood portfolio to the Hungarian Laszlo Trocsanyi. controversial. #Ukraine #Moldova #Belarus #Georgia #Armenia #Azerbaijan #WesternBalkans- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 10 сентября 2019
Трочани, в частности, будет отвечать и за отношения ЕС со странами "Восточного партнерства", в том числе с Украиной.
В Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера должность еврокомиссара по расширению и политике соседства занимает австриец Йоханнес Хан. Он останется и в следующем составе, но теперь будет заниматься вопросами "бюджета и администрации".
Новый состав Еврокомиссии начнет работать 1 ноября, мандат комиссии рассчитан на пять лет.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-