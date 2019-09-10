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Espreso.tvМирЗа расширение ЕС и отношения с Украиной в новой Еврокомиссии будет отвечать соратник Орбана

За расширение ЕС и отношения с Украиной в новой Еврокомиссии будет отвечать соратник Орбана


фото: welt
В новом составе Европейской комиссии вопросами европейской политики соседства и переговоров о расширении будет руководить венгерский еврокомиссар Ласло Трочани

Об этом объявила следующая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе новый состав ЕК, сообщает Еспресо.TV .

Трочани был министром юстиции правительства Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые вызвали судебные иски Европейской комиссии против Венгрии, сообщает Европейская правда.

Он, в частности, стоял за законами, криминализующими помощь беженцам в Венгрии, создание венгерских лагерей для искателей убежища. Трочани также причастен к мероприятиям, которые привели к тому, что Центральноевропейский университет был вынужден покинуть Будапешт.

"Портфель расширения и соседства дали венгру Ласло Трочани. Противоречиво", - написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Трочани, в частности, будет отвечать и за отношения ЕС со странами "Восточного партнерства", в том числе с Украиной.

В Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера должность еврокомиссара по расширению и политике соседства занимает австриец Йоханнес Хан. Он останется и в следующем составе, но теперь будет заниматься вопросами "бюджета и администрации".

Новый состав Еврокомиссии начнет работать 1 ноября, мандат комиссии рассчитан на пять лет.

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