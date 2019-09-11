Мне всегда везло на "жизненные выкрутасы": Чумак о своем назначении главным военным прокурором
Об этом он написал у себя на странице в Facebook.
"Мне всегда везло на" жизненные выкрутасы"- на участие в серьезных изменениях в жизни сотен или даже тысяч людей", - написал Чумак.
По его словам, стержнем правоохранительной есть прокуратура, "которая была органом давления на непокорных политиков и упрямых бизнесменов".
Чумак подчеркивает, что нужно изменить характер и философию ее деятельности, чтобы изменилась система.
"Наверняка будут и ошибки, и по людям, и по решениям. Но знаю, что мы сможем их и признать и исправить. И у нас много союзников. Весь украинский народ. А вместе, как известно - мы сила", - добавил новоназначенный военный прокурор.
Напомним, 11 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором.
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