Мне всегда везло на "жизненные выкрутасы": Чумак о своем назначении главным военным прокурором

11 сентября, 2019, 11:39

Новоназначенный главный военный прокурор Украины Виктор Чумак рассказал, что у него появился шанс изменить систему

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Мне всегда везло на" жизненные выкрутасы"- на участие в серьезных изменениях в жизни сотен или даже тысяч людей", - написал Чумак.

По его словам, стержнем правоохранительной есть прокуратура, "которая была органом давления на непокорных политиков и упрямых бизнесменов".

Чумак подчеркивает, что нужно изменить характер и философию ее деятельности, чтобы изменилась система.

"Наверняка будут и ошибки, и по людям, и по решениям. Но знаю, что мы сможем их и признать и исправить. И у нас много союзников. Весь украинский народ. А вместе, как известно - мы сила", - добавил новоназначенный военный прокурор.

Напомним, 11 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором.