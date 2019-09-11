 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМне всегда везло на "жизненные выкрутасы": Чумак о своем назначении главным военным прокурором

Мне всегда везло на "жизненные выкрутасы": Чумак о своем назначении главным военным прокурором


фото: yvu.com.ua
Новоназначенный главный военный прокурор Украины Виктор Чумак рассказал, что у него появился шанс изменить систему

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Мне всегда везло на" жизненные выкрутасы"- на участие в серьезных изменениях в жизни сотен или даже тысяч людей", - написал Чумак.

По его словам, стержнем правоохранительной есть прокуратура, "которая была органом давления на непокорных политиков и упрямых бизнесменов".

Чумак подчеркивает, что нужно изменить характер и философию ее деятельности, чтобы изменилась система.

"Наверняка будут и ошибки, и по людям, и по решениям. Но знаю, что мы сможем их и признать и исправить. И у нас много союзников. Весь украинский народ. А вместе, как известно - мы сила", - добавил новоназначенный военный прокурор.

Напомним, 11 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать