Рябошапка назначил Чумака главным военным прокурором
Об этом сообщает пресс служба Генпрокуратуры.
10 сентября президент Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Чумака для назначения на должность.
Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".
До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году возглавил управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны государственной границы.
В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.
Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя этого комитета ВР.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-