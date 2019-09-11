Рябошапка назначил Чумака главным военным прокурором

11 сентября, 2019, 10:25

Об этом сообщает пресс служба Генпрокуратуры.

10 сентября президент Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Чумака для назначения на должность.

Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году возглавил управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны государственной границы.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя этого комитета ВР.