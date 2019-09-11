Бекиров остается в реанимации после операции на сердце

11 сентября, 2019, 07:21

Крымскотатарский активист, бывший политзаключенный Эдем Бекиров находится в реанимации клиники "Феофания" после операции на сердце

Об этом в Facebook сообщила его дочь Элеонора Бекирова.

"Отца перевели в кардиологическое отделение. Ему сделали операцию, которая длилась 5:00. Сейчас он находится в реанимации", - написала она.

Бекирова добавила, что девять месяцев в СИЗО не прошли для ее отца бесследно.

"Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", - рассказала дочь бывшего заключенного.