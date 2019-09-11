Бекиров остается в реанимации после операции на сердце
11 сентября, 2019, 07:21
Крымскотатарский активист, бывший политзаключенный Эдем Бекиров находится в реанимации клиники "Феофания" после операции на сердце
Об этом в Facebook сообщила его дочь Элеонора Бекирова.
"Отца перевели в кардиологическое отделение. Ему сделали операцию, которая длилась 5:00. Сейчас он находится в реанимации", - написала она.
Бекирова добавила, что девять месяцев в СИЗО не прошли для ее отца бесследно.
"Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", - рассказала дочь бывшего заключенного.
- Напомним, что Бекирова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
- Бекиров рассказал, как он провел 2 недели на конспиративной квартире в Москве.
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви