"Бусик отвез на конспиративную квартиру": Бекиров рассказал, как его вывозили из Крыма в Москву на обмен
Об этом он сообщил изданию "Крим.Реалии"
Отмечается, что 27 августа судья отпустил Бекирова под обязательство о явке в суд.
"Меня вывели из зала суда и посадили в микроавтобус, повезли в здание ФСБ. Вышел следователь принес мой паспорт. Потом мы оттуда уехали. Смотрю, едем не в сторону СИЗО, а на выезд из города. Я говорю им:" Вы дорогу не спутали? Я Симферополь хорошо знаю, мы не туда едем. Он (сотрудник ФСБ, - ред.) отвечает: "Мы едем в Москву", - рассказал Бекиров.
В Москву доставлен гражданским самолетом, по прибытии дали сообщить родным и адвокатам о месте пребывания.
"В Москве снова встретил бусик и отвез на конспиративную квартиру. Где она была, что это за место - я так и не понял. Мне ничего уже там не говорили, но я находился под наблюдением врачей. Мне дали возможность сообщить родным, что я оказался в Москве. Две недели я там сидел, отдыхал и ждал ", - пояснил Бекиров.
Напомним, что Бекирова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
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