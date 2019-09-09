"Бусик отвез на конспиративную квартиру": Бекиров рассказал, как его вывозили из Крыма в Москву на обмен

9 сентября, 2019, 12:09

Тяжелобольной политзаключенный Эдем Бекиров, которого РФ отдала Украине в рамках обмена пленными, рассказал, как он провел 2 недели на конспиративной квартире в Москве

Об этом он сообщил изданию "Крим.Реалии"

Отмечается, что 27 августа судья отпустил Бекирова под обязательство о явке в суд.

"Меня вывели из зала суда и посадили в микроавтобус, повезли в здание ФСБ. Вышел следователь принес мой паспорт. Потом мы оттуда уехали. Смотрю, едем не в сторону СИЗО, а на выезд из города. Я говорю им:" Вы дорогу не спутали? Я Симферополь хорошо знаю, мы не туда едем. Он (сотрудник ФСБ, - ред.) отвечает: "Мы едем в Москву", - рассказал Бекиров.

В Москву доставлен гражданским самолетом, по прибытии дали сообщить родным и адвокатам о месте пребывания.

"В Москве снова встретил бусик и отвез на конспиративную квартиру. Где она была, что это за место - я так и не понял. Мне ничего уже там не говорили, но я находился под наблюдением врачей. Мне дали возможность сообщить родным, что я оказался в Москве. Две недели я там сидел, отдыхал и ждал ", - пояснил Бекиров.

Напомним, что Бекирова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".