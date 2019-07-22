Хватило 220 голосов: в Раду проходит кандидат, помогавший бежать причастным к разгону Майдана "беркутовцам"
О Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
В округе №51 уже посчитано 100% протоколов. Это самый маленький округ с центром в прифронтовом Зайцеве, расположенном на линии огня в Донецкой области. Округ состоит из трех населенных пунктов фактически попадающих в "серую зону".
На выборах в округе в список избирателей внесли 3 218 человек. В голосовании приняли участие 676 - явка составила 21%. 10 бюллетеней признаны недействительными, то есть фактически проголосовало 666 человек.
Для победы Ковалеву хватило лишь 220 голосов. Таким образом, он установил рекорд: депутата в Верховную Раду привело наименьшее количество избирателей.
Ковалев является руководителем общественной организации "Никто кроме нас", объединяющей участников боевых действий в Афганистане.
В 2014 году после Революции Достоинства Ковалев помогал бежать "беркутовцам", которые находились на Майдане. Генеральная прокуратура также подозревала его в содействии сокрытию оружия этого расформированного спецподразделения.
Впрочем, в 2016 году суд отпустил его под личное обязательство.
На этом же округе выдвигались два действующих депутата: Надежда Савченко и Наталья Веселова. За Савченко отдали 8 голосов, а за Веселову - 4.
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