Хватило 220 голосов: в Раду проходит кандидат, помогавший бежать причастным к разгону Майдана "беркутовцам"

22 июля, 2019, 18:37

В округе №51 в Донецкой области победил самовыдвиженец Александр Ковалев, который в 2014 году занимался вывозом "беркутовцев" с базы в Киеве

О Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

В округе №51 уже посчитано 100% протоколов. Это самый маленький округ с центром в прифронтовом Зайцеве, расположенном на линии огня в Донецкой области. Округ состоит из трех населенных пунктов фактически попадающих в "серую зону".

На выборах в округе в список избирателей внесли 3 218 человек. В голосовании приняли участие 676 - явка составила 21%. 10 бюллетеней признаны недействительными, то есть фактически проголосовало 666 человек.

Для победы Ковалеву хватило лишь 220 голосов. Таким образом, он установил рекорд: депутата в Верховную Раду привело наименьшее количество избирателей.

Ковалев является руководителем общественной организации "Никто кроме нас", объединяющей участников боевых действий в Афганистане.

В 2014 году после Революции Достоинства Ковалев помогал бежать "беркутовцам", которые находились на Майдане. Генеральная прокуратура также подозревала его в содействии сокрытию оружия этого расформированного спецподразделения.

Впрочем, в 2016 году суд отпустил его под личное обязательство.

На этом же округе выдвигались два действующих депутата: Надежда Савченко и Наталья Веселова. За Савченко отдали 8 голосов, а за Веселову - 4.