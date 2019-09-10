Срна может получить должность в УЕФА
10 сентября, 2019, 18:30
Знаменитый защитник "Шахтера" Дарио Срна получил приглашение стать послом УЕФА
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин и ассистент главного тренера, знаменитый хорватский защитник Дарио Срна побывали в штаб-квартире УЕФА. Работники донецкого клуба имели рабочую встречу с президентом УЕФА Александром Чеферином, на которой обсуждались тенденции и будущее европейского футбола.
В ходе беседы легенда донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна получил приглашение стать послом УЕФА.
- Напомним, 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгением Коноплянкой.
- Кроме того, "Шахтер" сделал трансфер футболиста молодежной сборной Бразилии Вита, которым интересовалась "Барселона".
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