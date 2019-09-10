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Espreso.tvСпортСрна может получить должность в УЕФА

Срна может получить должность в УЕФА


фото: shakhtar.com
Знаменитый защитник "Шахтера" Дарио Срна получил приглашение стать послом УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин и ассистент главного тренера, знаменитый хорватский защитник Дарио Срна побывали в штаб-квартире УЕФА. Работники донецкого клуба имели рабочую встречу с президентом УЕФА Александром Чеферином, на которой обсуждались тенденции и будущее европейского футбола.

В ходе беседы легенда донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна получил приглашение стать послом УЕФА.

 

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