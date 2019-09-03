"Шахтер" перехватил у "Барселоны" капитана сборной Бразилии U-20
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
19-летний Виталий заключил с донецким клубом соглашение на пять лет.
Поздравляем - капитан сборной Бразилии U-20. Экс-игрок "Палмейраса" выступал за юношеские сборные разных возрастов с другими бразильскими футболистами "Шахтера" - Тете, Фернандо, Маркиньюшем Сиприано и Маркосом Антонио.
В 2017 году в составе сборной Бразилии U-17 поздравляю стал чемпионом Южной Америки, а в 2019 году на континентальном первенстве был основным центрбэком команды U-20.
До перехода в "Шахтер" Вита выступал за молодежный состав "Палмейрас".
В феврале поздравляю мог стать игроком "Барселоны". Представители защитника находились в Испании и были подписать предварительный контракт с каталонским клубом, после чего он должен был отправиться в аренду, или выступал за вторую команду "Барселоны".
- Напомним, 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгений Коноплянка.
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