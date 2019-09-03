"Шахтер" перехватил у "Барселоны" капитана сборной Бразилии U-20

3 сентября, 2019, 10:28

"Шахтер" осуществил трансфер футболиста молодежной сборной Бразилии Витао, которым интересовалась "Барселона"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

19-летний Виталий заключил с донецким клубом соглашение на пять лет.

Поздравляем - капитан сборной Бразилии U-20. Экс-игрок "Палмейраса" выступал за юношеские сборные разных возрастов с другими бразильскими футболистами "Шахтера" - Тете, Фернандо, Маркиньюшем Сиприано и Маркосом Антонио.

В 2017 году в составе сборной Бразилии U-17 поздравляю стал чемпионом Южной Америки, а в 2019 году на континентальном первенстве был основным центрбэком команды U-20.

До перехода в "Шахтер" Вита выступал за молодежный состав "Палмейрас".

В феврале поздравляю мог стать игроком "Барселоны". Представители защитника находились в Испании и были подписать предварительный контракт с каталонским клубом, после чего он должен был отправиться в аренду, или выступал за вторую команду "Барселоны".