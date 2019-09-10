РосСМИ назвали имя информатора ЦРУ из администрации Путина
Об этом сообщил Коммерсантъ.
По данным CNN, он покинул Москву после встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Президент США тогда поделился с главой МИД РФ данными израильской разведки по ИГИЛ в Сирии.
В связи с этим американская разведка опасалась, что он может раскрыть другие секреты, в том числе и по ценному осведомителю в правительстве РФ.
Российские СМИ считают, что речь идет о Смоленкове, который 14 июня 2017 г. с женой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию и исчез.
За время своей карьеры в госорганах он работал секретарем в посольстве РФ в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ, а в 2010 году указом президента Дмитрия Медведева ему был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майор) .
Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в правительстве страны.
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