NYT рассказала подробности об американском агенте, которого вывезли из России

"Десятилетие назад, ЦРУ завербовало и бережно вело российского чиновника среднего звена, который начал быстро расти во властной иерархии. Американские разведчики неожиданно получили золотую акцию: их давний источник оказался на влиятельной позиции, которая предоставляла доступ к высшим эшелонам власти в Кремле", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в 2016 году, когда стало известно, что Россия вмешивается в американские выборы, чиновник стал одним из самых важных и самых защищенных агентов ЦРУ. Именно этот человек сообщил информацию о том, что приказ вмешиваться в президентские выборы в США отдал лично Путин. Именно Путин приказал также осуществить хакерскую атаку на серверы Демократической партии, что имело ключевое значение в гонке.

"Сотрудники ЦРУ занимались безопасностью агента и в конце 2016 г. сделали ему предложение эвакуироваться из России. Сначала источник отказался, что обеспокоило управление. В штаб-квартире начали распространяться сомнения в благонадежности агента. Однако через несколько месяцев ЦРУ обновило предложение, и на этот раз источник согласился", - рассказывают авторы статьи.

NYT объясняет, что с эвакуацией агента из Кремля ЦРУ потеряло один из наиболее важных источников в российской власти. По мнению издания, которое цитирует многочисленные источники в разведывательном сообществе, с тех пор американская разведка "ослепла" в отношении процессов внутри Кремля.

Издание также ставит под сомнение информацию, опубликованную ранее в понедельник CNN, о якобы решении эвакуировать агента, которому грозила дополнительная опасность из-за того, как президент США Дональд Трамп небрежно распоряжается тайной разведывательной информацией, в частности, в разговорах с россиянами.

Большинство источников New York Times убеждены, что этот фактор не был основным при принятии решения: агента давно стремились отозвать из России из-за опасений в возможном разоблачении.

"Информация (о вмешательстве России в выборы, - ред.) была настолько важной и потенциально контроверсийной, что высшие должностные лица ЦРУ приказали провести проверку истории сообщений информатора, - рассказывают люди, знакомые с ситуацией. Чиновники проверяли информацию, которую источник давал раньше, чтобы убедиться в ее правдивости", - сообщает издание.

В статье говорится и о том, что неназванный чиновник "не входил во внутренний круг доверенных лиц Путина", но одновременно встречался с российским президентом каждый день и участвовал в процессе выработки государственной политики.

Информация, которую он давал, была настолько чувствительной, что предыдущий директор ЦРУ Джон Бреннан даже не включал ее в ежедневные разведывательные брифинги президента, а отправлял ее в специально упакованных конвертах только лично президенту США Бараку Обаме на стол.

Некоторые сотрудники ЦРУ подозревали, что источник может быть двойным агентом, но эти сомнения развеялись, когда он согласился вместе с семьей уехать в США. Ему предложили долгосрочную карьерную перспективу в Америке.

Издание уверено, что США и раньше испытывали трудности с получением информации из Кремля, учитывая то, насколько мощную защиту от утечек построил в своей власти выходец из КГБ Владимир Путин, который строго защищает все свои каналы коммуникации и не пользуется электронными приборами коммуникации. Теперь, уверены журналисты, ЦРУ еще сложнее понять, что происходит в высших эшелонах власти Кремля.