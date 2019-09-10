ЦРУ эвакуировало из России близкого к Путину американского шпиона

"Многочисленные источники в администрации (президента США, - ред.) Дональда Трампа, непосредственно знакомые с ситуацией, подтвердили мне, что в результате секретной миссии в 2017 году, о которой ранее не сообщалось, США успешно эвакуировали из России один из своих самых высокопоставленных скрытых источников внутри российской власти", - рассказал в эфире канала журналист Джим Шютто.

In a CNN exclusive, @jimsciutto reports that the US extracted one of its top spies from Russia in 2017, worried about exposure and Trump's handling of intelligence . https://t.co/GSDOamGaF1 pic.twitter.com/yJFXNR9wlR - The Situation Room (@CNNSitRoom) 9 сентября 2019 г.

Один из источников CNN, непосредственно вовлеченный в обсуждение решения, сообщил, что решение об эвакуации было мотивировано, в частности, тем, что президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно демонстрировали некорректное поведение с засекреченной разведывательной информацией. По мнению источника, это создавало угрозу выявления скрытого агента в российской власти.

"Решение об эвакуации было принято вскоре после встречи в мае 2017 года в Овальном кабинете, во время которой Трамп обсуждал строго засекреченную разведывательную информацию с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Эту информацию, которая касалась ИГИЛ в Сирии, предоставил США Израиль", - рассказывает автор расследования.

По информации издания, уже тогда Майк Помпео, который на тот момент был директором ЦРУ, выражал беспокойство, что в публичном пространстве появляется много информации по этому секретному агенту.

В то же время CNN уточняет, что беспокойство по поводу возможного разоблачения высокопоставленного агента внутри российской власти звучали и до избрания Дональда Трампа президентом.

По словам Шютто, еще в конце президентства Барака Обамы разведывательное сообщество беспокоилось, что агент сотрудничал с США уже так долго, что попадал под угрозу разоблачения. Следовательно, уже имеющееся беспокойство американских разведчиков существенно усилилось в мае 2017, после того, как Трамп поделился с россиянами засекреченной информацией.

Издание приводит и ответ пресс-службы ЦРУ, которая называет расследование "ложным" и утверждает, что решение "жизни и смерти" в управлении принимаются не на основе опасений, а лишь на основе информации и фактов.

Пресс-секретарь Белого Дома Стефани Гришэм в ответ на обращение CNN сообщила, что расследование телеканала "не только ложное, но и может потенциально представлять угрозу для жизней".

В то же время автор расследования утверждает, что получил информацию из пяти источников в действующей администрации и разведывательного сообщества, непосредственно знакомых с ситуацией, а также пока не обнародовал несколько дополнительных известных ему деталей из соображений безопасности личности, о которой идет речь.