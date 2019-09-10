"Мы будем за вами очень тщательно следить": Зеленский передал "сигнал" незаконным АЗС на Ривненщине

10 сентября, 2019, 13:08

"Пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем не просто тщательно следить"

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового главы Ривненской ОГА, обращаясь к представителям ривненских автозаправочных станций, передает Еспресо.TV:

"Очень много я знаю АЗС, работающих в Ривненской области, теневых, незаконных.. Хочу передать им такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем не просто тщательно следить. Пользуясь своим настроением и тем, что не могу в университете нецензурно говорить, скажу так: мы будем за вами очень тщательно следить и ограничивать вас в ваших "свободных днях" в Украине, - сказал Зеленский.