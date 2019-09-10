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Espreso.tvОбщество"Мы будем за вами очень тщательно следить": Зеленский передал "сигнал" незаконным АЗС на Ривненщине

"Мы будем за вами очень тщательно следить": Зеленский передал "сигнал" незаконным АЗС на Ривненщине


фото: charivne.info
"Пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем не просто тщательно следить"

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового главы Ривненской ОГА, обращаясь к представителям ривненских автозаправочных станций, передает Еспресо.TV:

"Очень много я знаю АЗС, работающих в Ривненской области, теневых, незаконных.. Хочу передать им такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем не просто тщательно следить. Пользуясь своим настроением и тем, что не могу в университете нецензурно говорить, скажу так: мы будем за вами очень тщательно следить и ограничивать вас в ваших "свободных днях" в Украине, - сказал Зеленский.

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