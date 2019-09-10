Зеленский представил нового руководителя Ривненщины. Уже дал ему первое поручение
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Президент посетовал на то, что всю дорогу из аэропорта в вуз вынужден был преодолевать без телефонной и интернет-связи:
"Связь и интернет в современном мире должны быть в каждом уголке Украины. Виталий, я очень вас прошу: начните, пожалуйста, с этого", - обратился Зеленский к новому председателю облгосадминистрации.
Второй важный вопрос, по словам президента, проблема трудовой миграции. А третьим вопросом является незаконная добыча янтаря.
"Дошли до официальной части, я хочу поздравить Виталия Коваля. Хочу, чтобы общественность обратила внимание и чтобы вы общались с молодежью и решали их вопросы. Я каждому новому главе ОГА говорю: если мы будем что-то слышать, ... будем реагировать. Это не должность - это возможность показать, кто вы есть... Как должность дается, так и убирается. Сегодня мы даем ее вам ", - отметил Зеленский.
Заметим, до назначения на должность председателя ОГА Виталий Коваль руководил компанией "ВВВ Монтаж", которая занимается строительством дорог.
Также у него есть бизнес в сфере оптовой торговли зерном и кормами - фирма "Санакая".
Коваль является членом Олимпийского комитета Украины и президентом Ривненской областной Федерации греко-римской борьбы.
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