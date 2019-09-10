Матч Украина - Нигерия соберет аншлаг

10 сентября, 2019, 15:50

На матч сборных Украины и Нигерии, в Днипре, продано более 24 тыс. билетов

Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола.

Товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии в Днипре, который состоится 10 сентября, в 21:30, посетит более 24 тыс. болельщиков. Именно такое количество билетов было продано на поединок по состоянию на сегодняшнее утро.

Всего трибуны стадиона вмещают 28 тыс. зрителей, поэтому следует ожидать аншлаг от днипровских болельщиков. Сборная Украины сыграет в Днипре впервые за последние 10 лет.