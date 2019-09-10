 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМатч Украина - Нигерия соберет аншлаг

Матч Украина - Нигерия соберет аншлаг


фото: ffu.ua
На матч сборных Украины и Нигерии, в Днипре, продано более 24 тыс. билетов

Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола.

Товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии в Днипре, который состоится 10 сентября, в 21:30, посетит более 24 тыс. болельщиков. Именно такое количество билетов было продано на поединок по состоянию на сегодняшнее утро.

Всего трибуны стадиона вмещают 28 тыс. зрителей, поэтому следует ожидать аншлаг от днипровских болельщиков. Сборная Украины сыграет в Днипре впервые за последние 10 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать