Матч Украина - Нигерия соберет аншлаг
10 сентября, 2019, 15:50
На матч сборных Украины и Нигерии, в Днипре, продано более 24 тыс. билетов
Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола.
Товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии в Днипре, который состоится 10 сентября, в 21:30, посетит более 24 тыс. болельщиков. Именно такое количество билетов было продано на поединок по состоянию на сегодняшнее утро.
Всего трибуны стадиона вмещают 28 тыс. зрителей, поэтому следует ожидать аншлаг от днипровских болельщиков. Сборная Украины сыграет в Днипре впервые за последние 10 лет.
- 9 сентября открытую тренировку сборной Украины по футболу в Днипре посетили 7 тыс. болельщиков .
- 10 сентября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал заявку на товарищескую игру против команды Нигерии.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-