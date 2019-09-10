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Espreso.tvМирДжулиани прокомментировал расследование Конгресса о возможном давлении Трампа на Украину

Джулиани прокомментировал расследование Конгресса о возможном давлении Трампа на Украину


фото: NYT
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обвинил Демократическую партию в политической мотивации расследования возможного давления на Украину

Об этом он заявил в интервью The Hill.

"Это незаконно. Это преследование, политическая операция Демократического национального комитета (руководящего органа Демократической партии, - ред.), а не Конгресса", - подчеркнул Джулиани.

Ранее сообщалось, что три комитета Палаты представителей Конгресса США начали "масштабное расследование" после сообщений о том, что президент Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани пытались заставить правительство Украины поддержать республиканца на выборах 2020 года.

Напомним, по данным The Washington Post, Дональд Трамп хочет надавить на руководство Украины, чтобы форсировать расследование в отношении компании Burisma, где работал сын его ключевого соперника на выборах Джо Байдена.

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