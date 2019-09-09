Зеленский посетит США 23 сентября, - Пристайко

9 сентября, 2019, 13:21

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску, сообщает Еспресо.TV .

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал он.

Пристайко добавил, что Зеленский примет участие в Генассамблее ООН.

По его словам, в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее посол Украины в США Чалый заявил, что встреча президентов Зеленского и Трампа является вопросом следующих месяцев.

В то же время, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что дата встречи Зеленского и Трампа в США еще не назначена.