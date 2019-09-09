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Espreso.tvОбществоЗеленский посетит США 23 сентября, - Пристайко

Зеленский посетит США 23 сентября, - Пристайко


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску, сообщает Еспресо.TV .

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал он.

Пристайко добавил, что Зеленский примет участие в Генассамблее ООН.

По его словам, в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
 
 

В то же время, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что дата встречи Зеленского и Трампа в США еще не назначена.

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