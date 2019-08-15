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Espreso.tvОбществоВ посольстве США назвали предпосылки для визита Трампа в Украину

В посольстве США назвали предпосылки для визита Трампа в Украину

Визит президента США Дональда Трампа в Киев может стать сигналом поддержки Украины в мире

Об этом рассказал поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает Европейская правда .

"В Украине продолжается война. Война, вызванная россиянами. Передача сигнала поддержки Украины в этих условиях - важная вещь. Мы, конечно, можем это делать разными способами, но если будет избран путь сделать это с помощью визита - это будет хорошее решение", - заявил он.

Тейлор добавил, что существует множество вопросов, касающихся Украины и важных для США.

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