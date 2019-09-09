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Espreso.tvСпортЯремчук назвал украинских футболистов, которые должны играть в Европе

Яремчук назвал украинских футболистов, которые должны играть в Европе


фото: ukrinform
Форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук выделил тройку молодых украинских футболистов, которые должны перейти в европейский чемпионат

Об этом сообщает Трендец в youtube.

Форвард национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук выделил тройку футболистов, которые должны сыграть в европейских чемпионатах.

"Я сейчас очень много слежу за "Днепр-1", там есть очень хорошие ребята. Назаренко хороший футболист, также мне очень нравится Владислав Супряга и Сергей Булеца", - заявил украинский форвард.

В нынешнем сезоне в составе "Гента" Яремчук провел 8 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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