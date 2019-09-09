У Меркель отреагировали на передачу Цемаха России
Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт в понедельник на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.
"Что касается расследования сбивания самолета МН17, то совершенно ясно, освобождение одного человека не может быть знаком того, что поиск справедливости будет прекращен, не будут продолжены усилия четко назвать виновных", - сказал Зайберт.
По его словам, стоит обратить внимание на украинцев, которые были освобождены благодаря этому обмену и смогли вернуться домой. Такое развитие в итоге дает определенную надежду, что обмен предоставит позитивный импульс для других важных мероприятий по выполнению Минских соглашений, отметил представитель правительства.
Повлияет ли обмен на сроки проведения саммита "нормандской четверки", Зайберт напрямую не ответил. "Я не могу назвать дату саммита. Только могу сказать, что подготовка к такой встрече на высшем уровне в "нормандском формате" продолжается, федеральное правительство принимает в ней участие", - сказал представитель правительства ФРГ.
- Президент Зеленский заверил, что перед отправкой в Россию Цемаха как следует допросили.
- Австралия выразила разочарование относительно решения Киева отдать Москве Владимира Цемаха.
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