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Espreso.tvОбществоАвстралия разочарована выдачей Цемаха россиянам

Австралия разочарована выдачей Цемаха россиянам

Австралия выражает разочарование в решении Киева отдать Москве Владимира Цемаха

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, информирует пресс-служба ведомства .

"Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах, человек, который представляет собой интерес в связи с сбиванием MH17", - заявила глава австралийской дипломатии.

Отмечается, что правительство Австралии попросил правительство Украины обеспечить возможность допроса Цемах следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии.

Австралия признает, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации в вопросе включения Цемах в обмен пленными. Пейн считает, что обеспечить правосудие по Цемаху будет сложнее, если он находится в России.

Она убеждена, что это особенно разочарует семьи жертв катастрофы МН17.

  • Отметим, что 28 граждан Австралии стали жертвами трагедии самолета МН17, который российские боевики сбили в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.
  • Президент Зеленский заверил, что перед отправкой в Россию Цемаха как следует допросили .
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