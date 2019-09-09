Рябошапка обещает расследовать преступления против Майдана, дело "Укроборонпрома" и убийство Шеремета

9 сентября, 2019, 10:50

Среди приоритетов ГПУ - дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и те, которые связаны с национальной безопасностью. В частности, дело "Укроборонпрома"

Об этом вновь генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью РБК-Украина .

"Можно выделить несколько категорий резонансных дел. Очевидно, это те, о которых чаще всего спрашиваете вы как представители СМИ. Дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана. Очевидно, что это дела, эт "связанные с национальной безопасностью и обороной. Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с" Укроборонпромом ", - сказал Рябошапка.

По его словам, приоритетом также является возвращение в бюджет государства украденных активов. Речь идет о банках и государственные предприятиях, которые грабились и активы из которых выводились.

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Рябошапка также объяснил, почему назначил Виталия Каська своим первым заместителем.

"Это, наверное, самый важный участок - вернуть деньги. Здесь мне нужен Касько как человек, который очень хорошо понимает, что такое международное сотрудничество, как это работает заграницей, у него есть прекрасные контакты как с представителями правоохранительных органов, так и международных организаций", - пояснил генпрокурор.

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Также, по словам Рябошапки, есть два дела, о которых он говорил с Арсеном Аваковым. Одно касается убийства журналиста Павла Шеремета.

"Другое связанос Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху", - добавил интриги генпрокурор.