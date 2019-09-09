"Крикнул" Слава Украине ", а конвою было безразлично": политзаключенный Гриб рассказал, как ехали на обмен

9 сентября, 2019, 12:43

21-летнего украинца Павла Гриба этапировали в московский СИЗО "Лефортово" за 3 недели до обмена пленными

Об этом он рассказал в больнице "Феофания", передает УНИАН .

"Это было 16 августа. Привезли. Завели в такое небольшое помещение с высоким потолком. На входе замначальника, или из двух звездами на погонах, полковник, видимо:" Ты знаешь, что ты сюда приехал? "Я догадывался, но ответил:" и кто его знает "-" домой хочешь "-" кто не хочет домой "-" Пиши общими словами просьбу помиловать ". Но, черт возьми, я ничего не писал. Не захотел", - рассказал Павел.

По его словам, камера была на друга, ведь "украинца к украинцу не поселят".

"Прошло 3 недели, ночью будят:" Вещи собирай ". ... Дали документы, деньги. Повели. Слышу в другом крыле люди перекликаются" Слава Украине ". Открывается дверь. Идут в форме, затем в черном с прапорщиком ФСБ. Нас было 35, их более 40. ... Повели в автобус, там уже был Сенцов. Я зашел, крикнул: "Слава Украине", все ответили. Конвоя было безразлично. Ехали в аэропорт мимо Кремль. Затем самолет ", - отметил уже бывший политузник.

Напомним, что Гриба освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".