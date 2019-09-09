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Espreso.tvСпортХарлан рассказала о тесных отношениях с Верняевым

Харлан рассказала о тесных отношениях с Верняевым


фото: iSport.ua
Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, с кем из украинских спортсменов она тесно общается

Об этом сообщает MixSport.

Многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Харлан рассказала о дружеских отношениях с Олегом Верняевым и другими украинскими спортсменами.

"Жан Беленюк, Олег Верняев. Мы часто встречаемся на базе и тренируемся почти в одном зале. С Олегом Верняевым у нас соревнования по количеству призов от НОК, но это только мотивирует нас развиваться и когда кто-то из нас выиграет соревнования, то обязательно один одного приветствуем. Кроме этого, мы ездили несколько раз на бои Ломаченко и Усика ", - заявила знаменитая спортсменка.

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