Харлан рассказала о тесных отношениях с Верняевым
9 сентября, 2019, 16:02
Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, с кем из украинских спортсменов она тесно общается
Об этом сообщает MixSport.
Многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Харлан рассказала о дружеских отношениях с Олегом Верняевым и другими украинскими спортсменами.
"Жан Беленюк, Олег Верняев. Мы часто встречаемся на базе и тренируемся почти в одном зале. С Олегом Верняевым у нас соревнования по количеству призов от НОК, но это только мотивирует нас развиваться и когда кто-то из нас выиграет соревнования, то обязательно один одного приветствуем. Кроме этого, мы ездили несколько раз на бои Ломаченко и Усика ", - заявила знаменитая спортсменка.
- 20 июля украинская саблистка Ольга Харлан победила в финале россиянку Софью Великую и стала чемпионкой мира по фехтованию.
- Напомним, 18 июля украинская шпажистка Елена Кривицкая выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию.
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