Харлан рассказала о тесных отношениях с Верняевым

9 сентября, 2019, 16:02

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, с кем из украинских спортсменов она тесно общается

Об этом сообщает MixSport.

Многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Харлан рассказала о дружеских отношениях с Олегом Верняевым и другими украинскими спортсменами.

"Жан Беленюк, Олег Верняев. Мы часто встречаемся на базе и тренируемся почти в одном зале. С Олегом Верняевым у нас соревнования по количеству призов от НОК, но это только мотивирует нас развиваться и когда кто-то из нас выиграет соревнования, то обязательно один одного приветствуем. Кроме этого, мы ездили несколько раз на бои Ломаченко и Усика ", - заявила знаменитая спортсменка.